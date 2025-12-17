Трамп объявил о блокаде нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп приказал ввести «полную и тотальную блокаду» всех нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые входят в Венесуэлу и выходят из нее. Вместе с этим он объявил нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией.

Президент пообещал, что США продолжат сосредотачивать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас». «Нелегитимный режим Мадуро (Николаса Мадуро, президента Венесуэлы.— "Ъ") использует нефть с этих украденных нефтяных месторождений для собственного финансирования, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне господин Мадуро попросил граждан США не допустить войны, которую, по его словам, хочет развязать господин Трамп ради венесуэльской нефти. В МИД России выражают солидарность властям страны. Несколько дней назад там заявили, что страна подвергается «неприкрытому политическому давлению и военному шантажу» со стороны США.

Подробности — в материале «Ъ».