Заключенные по бартеру

Президент Сальвадора Найиб Букеле готов выслать на родину венесуэльских мигрантов, ранее депортированных из США, обменяв их на удерживаемых Каракасом «политзаключенных». В Вашингтоне и Эль-Сальвадоре считают многих содержащихся под стражей венесуэльских мигрантов преступниками с международными связями, которым покровительствовало правительство Венесуэлы. В Каракасе предложение гуманитарной сделки в формате «252 на 252» фактически отвергли, обвинив Сальвадор в незаконном удержании граждан Венесуэлы. Одним из последствий может стать дальнейшее ухудшение отношений Каракаса с новой администрацией США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

«Я хочу предложить гуманитарное соглашение, которое предполагает репатриацию 100% из 252 депортированных венесуэльцев в обмен на освобождение и выдачу такого же числа (252) из тысяч удерживаемых вами политических заключенных»,— написал в воскресенье, 20 апреля, в соцсети Х президент Сальвадора Найиб Букеле, обращаясь к венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.

В своем аккаунте президент Букеле без ложной скромности подписал себя как Philosopher King — напоминание об идее мудрого добродетельного правителя, впервые сформулированной древнегреческим философом Платоном в его «Государстве».

Вживаясь в роль «идеального правителя», он назвал свое предложение «гуманитарным актом», в рамках которого в Венесуэлу должны будут отправиться матерые преступники, обвиняемые в убийствах, изнасилованиях и прочих злодеяниях, в то время как власти в Каракасе освободят из заключения политических заключенных, позволив им покинуть страну.

«Содержащиеся у вас политические заключенные не совершили никаких преступлений. Единственная причина, по которой они находятся в заключении,— это то, что они выступали против вас и ваших фальсификаций на выборах»,— воззвал к Николасу Мадуро сальвадорский лидер.

Среди тех, кого нужно освободить, он персонально назвал зятя находящегося в изгнании оппозиционного кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса, мать одной из лидеров венесуэльской оппозиции Корину Париску де Мачадо, а также четырех оппозиционных политических деятелей, запросивших убежище в посольстве Аргентины в Венесуэле.

Большинство из названных арестантов правительство Николаса Мадуро обвиняет в террористической деятельности и государственной измене.

В свою очередь, сальвадорский лидер настаивает на том, что легальная оппозиционная деятельность в рамках политического процесса в Венесуэле не относится к разряду противоправных действий.

В своем обращении Найиб Букеле не привел полный список тех, кого сальвадорские власти хотели бы видеть в числе освобожденных. Однако он указал на то, что речь идет не только о гражданах Венесуэлы, но и о 50 задержанных других национальностей. В их длинном списке оказался целый интернационал: граждане США, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Чехии, Доминиканы, Аргентины, Боливии, Израиля, Гайаны, Голландии, Ирана, Колумбии, Ливана, Мексики, Перу, Пуэрто-Рико, Чили, Эквадора, Уругвая и даже Украины.

Предложение о сделке, как заверил господин Букеле, сальвадорские власти намерены направить в Каракас по дипломатическим каналам.

Уже через несколько часов после обращения президента Сальвадора генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб назвал его предложение «циничным» и потребовал от Эль-Сальвадора пойти на односторонний шаг — немедленно освободить удерживаемых в Сальвадоре венесуэльцев.

Генпрокурор Сааб также запросил у сальвадорских властей полный список заключенных с указанием их личностей и судебного статуса, включая данные о том, в каких преступлениях они обвиняются, представали ли перед судом и были ли у них адвокаты, а также доказательства того, что они живы, и медицинское заключение по каждому из обвиняемых.

Между тем не только в Эль-Сальвадоре, но и в Вашингтоне многих венесуэльских мигрантов считают преступниками и обвиняют в связях с преступной группировкой Tren de Aragua, которая, по мнению президента Трампа, добилась международной экспансии благодаря помощи правительства Венесуэлы.

В начале апреля американский лидер воспользовался аргументом о наличии преступных связей венесуэльцев с запрещенной в стране группировкой, чтобы дать зеленый свет выдворению всех венесуэльских мигрантов.

Позднее это решение президента натолкнулось на сопротивление Верховного суда США, который временно запретил депортировать граждан из-за иска Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). Однако произошло это уже после того, как американские власти выслали в Сальвадор 252 венесуэльца. Ранее в феврале Эль-Сальвадор заключил с Вашингтоном сделку, согласившись размещать депортированных в своих тюрьмах за деньги — по принципу аутсорсинга.

По данным агентства Associated Press, США согласились заплатить Сальвадору $6 млн за содержание около 300 преступников на протяжении одного года.

В Венесуэле отрицают обвинения американских и сальвадорских властей в причастности мигрантов к преступным схемам Tren de Aragua. В конце марта Николас Мадуро отверг обвинения президента Трампа о том, что правительство Венесуэлы якобы «намеренно и обманным путем тайно отправило в США десятки тысяч крупных преступников».

Венесуэльский лидер тогда указал на то, что многие из депортированных венесуэльцев — обычные люди. «Я прошу благородный народ США не допустить того, чтобы эта афера прошла»,— призвал он, выразив уверенность в том, что «благородные и порядочные» американские граждане знают, что высказывания Дональда Трампа — это неправда.

Анастасия Домбицкая