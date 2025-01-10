Николас Мадуро стал президентом не для всех

В Венесуэле в пятницу состоялась инаугурация президента Николаса Мадуро, который в июле прошлого года получил поддержку 51,95% избирателей. Как уже бывало ранее, те выборы разделили международное сообщество на два лагеря. США и их союзники сочли бесспорным победителем оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа и готовы его всячески поддерживать. А, к примеру, Китай и Россия, которую на церемонии представлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, не выразили никаких сомнений в триумфе господина Мадуро. Сам он всячески дает понять, что чависты у власти надолго: в республике начинается конституционная реформа, в рамках которой определится «модель развития на ближайшие 30 лет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Николас Мадуро (на фото вместе с женой Силией Флорес) позитивно оценивает перспективы Боливарианской Республики Венесуэла

Фото: Ariana Cubillos, AP Президент Николас Мадуро (на фото вместе с женой Силией Флорес) позитивно оценивает перспективы Боливарианской Республики Венесуэла

Фото: Ariana Cubillos, AP

Торжественная церемония инаугурации состоялась в пятницу утром по местному времени. 62-летний Николас Мадуро, впервые ставший президентом в 2013 году, будет занимать этот пост до 2031-го. Такое право он получил в июле прошлого года, когда набрал на выборах 51,95% голосов. Правда, оппозиционеры с этими цифрами не согласились и утверждают, что Николас Мадуро получил лишь 30,5% голосов, в то время как их кандидат бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа — 67%.

На прошлой неделе Генпрокуратура Венесуэлы предложила $100 тыс. в награду за поимку экс-кандидата, который еще в сентябре покинул родину и попросил политубежище в Испании.

Его разыскивают за «заговор, соучастие в совершении насильственных действий против республики, узурпацию функций, подделку документов, отмывание денег, пренебрежение к государственным институтам, подстрекательство к неподчинению законам и другие преступления». Лицам, которым известно местонахождение разыскиваемого, предписано сообщить об этом компетентным органам.

Правда, сам политик особо и не скрывается. Например, 6 января он встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Как рассказал затем, не вдаваясь в детали, Эдмундо Гонсалес Уррутиа, встреча прошла «в дружеской атмосфере». При этом он сообщил, что его соратники «поддерживают контакт с командой (избранного президента США.— “Ъ”) Дональда Трампа». «Наши отношения (после инаугурации Трампа 20 января.— “Ъ”) будут очень близкими и выгодными для Венесуэлы и США»,— заверил венесуэльский оппозиционер.

За последние дни Эдмундо Гонсалес Уррутиа посетил еще ряд стран — Аргентину, Уругвай, Панаму и Доминиканскую Республику. В частности, в Панаме он передал на хранение в Центробанк страны полученные оппозиционерами протоколы с венесуэльских избирательных участков, которые якобы доказывают их победу (власти называют эти документы «мусором» и «полностью сфабрикованными бумажками»). Тогда же господин Гонсалес Уррутиа встретился с руководством Панамы и с 11 экс-президентами стран региона, которые выразили ему всяческую поддержку и даже, по данным СМИ, проявили готовность сопровождать политика в Венесуэлу (о желании вернуться на родину для принесения присяги в качестве президента говорил сам экс-кандидат).

Между тем солидным оказался и противоположный лагерь — тех, кто в победе Николаса Мадуро не сомневается. Среди таких стран, например, Россия, Китай, Турция, Иран, Куба, Боливия, Гондурас, Никарагуа.

По поручению президента РФ Владимира Путина на пятничную инаугурацию в Каракас прилетел председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер»,— рассказывал президент Путин об одной из причин дружбы Москвы и Каракаса, встречаясь с Николасом Мадуро на полях октябрьского саммита БРИКС в Казани.

Кто именно «использует», «вмешивается» и «давит», уточнять было излишне. С приходом в Белый дом Дональда Трампа политика Вашингтона еще больше ужесточится. В четверг господин Трамп назвал Эдмундо Гонсалеса Уррутиа и Марию Корину Мачадо (самую популярную сейчас в Венесуэле оппозиционерку, которая изначально должна была участвовать в выборах, но не была допущена до них) «борцами за свободу». «Они не должны пострадать. Они ДОЛЖНЫ остаться В БЕЗОПАСНОСТИ и ЖИВЫМИ»,— написал он в соцсети Truth Social. Так будущий глава Белого дома отреагировал на информацию о задержании госпожи Мачадо 9 января на многотысячном митинге в Каракасе. Вскоре стало известно, что оппозиционерку, которая до этого 133 дня не появлялась на публике, отпустили. Но ряд уголовных дел в отношении главной противницы чавистов свидетельствует о том, что, оставаясь в Венесуэле, в безопасности она себя чувствовать не может.

Вероятно, в отношении Каракаса будут вводиться все новые пакеты западных санкций. При этом, как утверждают венесуэльские власти, экономическим давлением дело не ограничивается. Уже в пятницу свои черные списки расширили США, Великобритания и Евросоюз.

8 января Николас Мадуро рассказал о задержании группы наемников — в том числе из США,— которые должны были дестабилизировать ситуацию в республике. «Вчера были взяты в плен трое украинских наемников... Были схвачены двое американцев: один — высокопоставленный чиновник ФБР, а другой — высокопоставленный военный чиновник... Двое колумбийских киллеров были схвачены в разных местах и признались, зачем прибыли. Весь вчерашний день и сегодня утром аресты продолжались, потому что одна цепочка ведет за другой»,— заявил президент, выступая на встрече с руководящим составом парламента. И в связи с этим призвал местных силовиков к максимальной бдительности. Ранее Николас Мадуро отмечал, что с ноября по декабрь 2024 года в стране были задержаны 125 иностранных наемников из 25 стран.

На этом фоне — «перед лицом реальной угрозы, финансируемой уходящим правительством США, его сателлитами и фашистскими ультраправыми» — президент объявил об учреждении в республике Органов управления интегральной обороны. Он пояснил, что новый госорган объединяет «народную политическую власть, Национальные боливарианские вооруженные силы, ополчение и полицию с целью обеспечения мира на всей территории страны».

Пережив уже целый ряд подобных кризисов (так, после выборов-2018 президентом республики объявлял себя оппозиционер Хуан Гуайдо), Николас Мадуро не сомневается в том, что удержит власть и в этот раз. И вообще, как он дает понять, чависты будут руководить еще десятилетия. Накануне инаугурации господин Мадуро пообещал сразу после принесения присяги подписать указ о создании «комиссии для проведения конституционной реформы при участии всех политических, экономических и социальных секторов страны». Главной задачей он назвал «выработку четкой модели венесуэльского развития на ближайшие 30 лет». А целью — создание «действительно демократического, народного государства». Правда, под этим понятием Николас Мадуро наверняка подразумевает совсем не то, что его противники внутри страны и за ее пределами.

Николай Амелин