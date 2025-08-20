США взялись за венесуэльские картели по-взрослому

Венесуэла рискует стать новой целью американского военного вмешательства. Такие сигналы подают американские СМИ, сообщая о решении американской администрации нарастить военное присутствие в подконтрольном Южному командованию ВВС США регионе Карибского бассейна. По информации Reuters, Пентагон уже направил к берегам Венесуэлы три эсминца и собирается отправить туда 4 тыс. морских пехотинцев и моряков. Все это — якобы в рамках усилий Дональда Трампа по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями. В ответ на угрозы президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, за поимку которого Госдепартамент США недавно удвоил вознаграждение до $50 млн, уже объявил о подготовке 4,5 млн ополченцев к обороне страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Мадуро объявил о подготовке 4,5 млн ополченцев для защиты страны

Фото: Ariana Cubillos / AP Президент Венесуэлы Мадуро объявил о подготовке 4,5 млн ополченцев для защиты страны

Фото: Ariana Cubillos / AP

В ночь на 19 августа на новостные ленты упала молния агентства Reuters со ссылкой на два осведомленных источника: «Три американских эсминца в течение ближайших 36 часов прибудут к берегам Венесуэлы для противодействия угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей». Один из источников уточнил, что речь идет о кораблях USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson. По словам другого, помимо военных кораблей американцы вознамерились отправить в регион атомную ударную подлодку и несколько самолетов-разведчиков P8.

Несколькими днями ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей Минобороны США сообщил, что американское командование направляет более 4 тыс. морских пехотинцев и моряков в воды Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках планов администрации США по борьбе с наркокартелями. Один из собеседников CNN уточнил, что речь идет о развертывании в карибских водах амфибийно-десантной группы кораблей «Иводзима» с экспедиционным отрядом корпуса морской пехоты в составе Южного командования США.

Зачем это все нужно администрации Дональда Трампа, пояснил другой собеседник СМИ: «для устранения угроз национальной безопасности США со стороны специально обозначенных наркотеррористических организаций в регионе».

На фоне этого президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил, что на этой неделе «приведет в действие специальный план с участием более 4,5 млн ополченцев», которые должны будут обеспечить защиту всей территории страны.

Дональд Трамп называл борьбу с наркотрафиком одним из приоритетов своей политики еще в период президентской гонки. Во время избирательной кампании он обещал развернуть войска специального назначения и военно-морские силы против картелей. И уже тогда было ясно, что его однопартийцы поддержат эту затею. Республиканские законодатели еще в 2023 году разработали проект закона, который разрешал применение военной силы против картелей, что, по определению The New York Times (NYT), стало «аналогом военных полномочий, предоставленных Конгрессом бывшему президенту Джорджу Бушу-младшему перед вторжением в Афганистан и Ирак».

Сразу после инаугурации Дональд Трамп перешел от слов к делу, одним из первых указов приравняв восемь наркокартелей и транснациональных организаций к террористическим группировкам.

С легкой руки Дональда Трампа в список попали среди прочего группировки Tren de Aragua и Cartel de Sinaloa. Первую в Вашингтоне неоднократно обвиняли в связях с режимом Николаса Мадуро. В феврале в Госдепартаменте США утверждали, что возникшая в Венесуэле преступная банда «занималась похищениями людей, вымогательством, подкупом госслужащих, а также уполномочила своих членов нападать на сотрудников правоохранительных органов США и убивать их». В начале апреля американский лидер воспользовался аргументом о наличии преступных связей венесуэльцев с Tren de Aragua, чтобы начать процесс выдворения из США всех венесуэльских мигрантов.

Базирующуюся в Мексике транснациональную группировку Cartel de Sinaloa, в свою очередь, в Госдепе тогда же назвали «одним из самых могущественных наркокартелей в мире». Причислив его к крупнейшим производителям и поставщикам фентанила и других наркотиков в США, во внешнеполитическом ведомстве, впрочем, тогда и словом не обмолвились о связях картеля с венесуэльским правительством.

Внимание вашингтонской администрации было обращено в основном на Мексику, куда Дональд Трамп даже порывался отправить войска. По этой причине и тайно подписанную Дональдом Трампом директиву о применении войск против наркокартелей, о которой The New York Times сообщила 8 августа, СМИ увязали прежде всего с Мексикой.

Но когда на следующий день после публикации NYT журналисты обрушились с вопросами на президента Мексики Клаудию Шейнбаум, та твердо заверила, что «военные США не придут в Мексику» и «никакого риска вторжения на нашу территорию не существует».

Между тем к тому моменту из официального Вашингтона уже начали поступать сигналы, свидетельствовавшие, что фокус внимания американской администрации в борьбе с наркокартелями смещается от Мексики к Венесуэле. 25 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обвинило венесуэльский картель Cartel de los Soles в оказании материальной поддержки Tren de Aragua и Cartel de Sinaloa и наделило его статусом террористической организации. Министр финансов Скотт Бессент тогда заявил, что Cartel de los Soles используется режимом Николаса Мадура в целях «наркотерроризма», а госсекретарь США Марко Рубио отметил, что тот «коррумпировал государственные учреждения Венесуэлы, чтобы содействовать преступной схеме наркокартеля по переправке наркотиков в США».

Ровно за день до того, как NYT сообщила о тайной директиве Дональда Трампа, на сайте Госдепартамента США появилась более развернутая информация об отношениях Николаса Мадуро и Cartel de los Soles. Американские власти назвали венесуэльского лидера главой наркокартеля Cartel de los Soles, обвинив его в содействии Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC) — одной из самых известных повстанческих группировок мира боливарианской идеологии, которая в течение десятилетий вела вооруженную борьбу против колумбийского правительства.

Как утверждается, Николас Мадуро экспортировал через FARC многотонные поставки кокаина и направлял этой группировке оружие через Cartel de los Soles.

Для Штатов это стало отличным предлогом удвоить вознаграждение за поимку Мадуро до $50 млн. В прошлом такую щедрую награду Госдеп объявлял лишь однажды: за поимку лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Осамы бен Ладена после терактов 11 сентября 2001 года.

Анастасия Домбицкая