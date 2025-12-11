США добыли немного венесуэльской нефти

Штаты провели операцию по захвату нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Судно входит в состав «теневого флота», перевозящего венесуэльскую нефть вопреки наложенным американцами в 2019 году санкциям. Действия Вашингтона, который с начала осени проводит спорные с международно-правовой точки зрения атаки на суда предполагаемых наркоторговцев у берегов Венесуэлы, еще больше взвинчивают эскалацию в регионе. Каракас назвал действия американцев «актом международного пиратства» и частью «преднамеренного плана по разграблению наших энергетических ресурсов».

Заявление о захвате «очень большого» нефтяного танкера у побережья Венесуэлы президент США Дональд Трамп сделал в зале Рузвельта Белого дома вечером 10 декабря. «С точки зрения новостей это был интересный день. Как вы, наверное, знаете, мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы, большой танкер, очень большой, крупнейший из когда-либо захваченных»,— сказал президент США журналистам в Белом доме. Но не стал вдаваться в детали, просто бросив между делом, что у Штатов были на это «веские причины».

«Веские причины» огласила вскоре после заявления президента генеральный прокурор США Пэм Бонди. По ее словам, танкер уже много лет находится под санкциями из-за «участия в незаконной сети перевозки нефти, поддерживающей иностранные террористические организации», поэтому ФБР, Министерство внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Министерства обороны просто «исполнили ордер на арест».

В компании Vanguard Tech, специализирующейся на оценке морских рисков, идентифицировали захваченный американскими войсками нефтяной танкер как Skipper, подтвердив, что судно входит в состав «теневого флота» и c 2019 года находится под санкциями США за перевозку венесуэльской нефти на экспорт. В тот же день Морское управление Гайаны заявило, что судно незаконно ходило под ее национальным флагом.

В общей сложности под американскими рестрикциями находится около 30 венесуэльских судов.

Новости о захвате судна были тут же подхвачены рядом американских официальных лиц. «Америка правит морями. Если вы угрожаете нашей стране или нарушаете закон, нет места на суше или на море, где бы мы вас не нашли. Спасибо нашим храбрым военнослужащим»,— с явной радостью заявила в соцсети Х министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтяной танкер, захваченный американскими военными недалеко от побережья Венесуэлы (10 декабря)

В схожем ключе события прокомментировал и известный своей ястребиной позицией почти по всем внешнеполитическим направлениям сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он всецело поддержал решение Трампа о захвате танкера, обвинив Венесуэлу в том, что она «слишком долго является диктаторским наркотеррористическим государством, управляемым за счет Соединенных Штатов».

Ранее, напомним, Штаты, по сути, объявили войну наркокартелям, инициировав удары с воздуха по судам, предположительно перевозящим наркотики, сконцентрировав основное внимание на районе в непосредственной близости от берегов Венесуэлы.

В период со 2 сентября по 4 декабря американские военные уничтожили 23 судна в 22 отдельных атаках в международных водах, что привело к гибели уже 87 человек.

На фоне давней и хорошо известной нелюбви американского лидера к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и намеков Трампа о возможности наземной операции против обосновавшихся в Венесуэле наркоторговцев действия Штатов родили опасения скорой войны. И нынешние события лишь подогрели эти страхи. В частности, сенатор-республиканец Рэнд Пол, ранее прямо назвавший военные авиаудары администрации Трампа по судам у берегов Венесуэлы «внесудебными убийствами», на этот раз заявил NewsNation, что нынешние действия «очень похожи на начало войны», тогда как «задача американского правительства не состоит в том, чтобы искать чудовищ по всему миру, искать противников и развязывать войны».

Одновременно с этим действия американцев подняли и новый вопрос о международном морском праве и пределах полномочий США по его применению. В Каракасе ответ на него нашли быстро, сочтя конфискацию танкера, мягко говоря, незаконной. Правительство Венесуэлы назвало захват «актом международного пиратства», а министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо и вовсе окрестил Штаты «убийцами, ворами, пиратами».

Осудив действия Трампа, венесуэльские власти также довольно обстоятельно пояснили, какая мотивация стоит за последними агрессивными шагами его администрации. «Это не миграция. Это не наркоторговля. Это не демократия. Это не права человека. Речь всегда шла о наших природных ресурсах, нашей нефти, нашей энергии, ресурсах, которые принадлежат исключительно венесуэльскому народу»,— отметило правительство в заявлении, тут же обвинив главу Белого дома в «преднамеренном плане по разграблению наших энергетических ресурсов».

Ирэна Шекоян