Песков: Кремль не будет обсуждать в прессе ход украинского урегулирования

Кремль не комментирует детали переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом темы или отдельные пункты обсуждать не будем через прессу», — сказал он во время пресс-конференции.

Владимир Путин 2 декабря провел встречу с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Американская сторона разделила 27 пунктов мирного плана по Украине на четыре блока для поэтапного обсуждения. В конце прошлой недели и в понедельник в Берлине прошли переговоры украинской делегации с представителями США.

