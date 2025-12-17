Песков: Кремль не будет обсуждать в прессе ход украинского урегулирования
Кремль не комментирует детали переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В целом темы или отдельные пункты обсуждать не будем через прессу», — сказал он во время пресс-конференции.
Владимир Путин 2 декабря провел встречу с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Американская сторона разделила 27 пунктов мирного плана по Украине на четыре блока для поэтапного обсуждения. В конце прошлой недели и в понедельник в Берлине прошли переговоры украинской делегации с представителями США.
