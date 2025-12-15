Берлинские уговоры

Вашингтон и Киев добились «значительного прогресса» на переговорах в Берлине по украинскому урегулированию. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам самого продолжительного обсуждения условий будущего мира с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, эту оптимистичную оценку поставили под сомнение мировые СМИ, со ссылкой на свои источники сообщившие о трудном диалоге с Киевом и его отказе принять ключевое предложение США по Донбассу. Главным итогом переговоров, в которых на финальном этапе приняли участие европейские лидеры, а также руководство ЕС и НАТО, стало признание лидирующей роли США в мирном процессе на Украине. При этом перспективы украинского мира прояснятся после того, как достигнутые договоренности изучит Москва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф увидел «значительный прогресс» на переговорах с украинской стороной, но эту позитивную оценку разделили далеко не все

Фото: Christian Mang / Getty Images Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф увидел «значительный прогресс» на переговорах с украинской стороной, но эту позитивную оценку разделили далеко не все

Фото: Christian Mang / Getty Images

Состоявшаяся 15 декабря поздно вечером в Берлине встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с большой группой европейских лидеров, а также с руководством ЕС и НАТО и президентом Зеленским завершила двухдневный переговорный раунд в германской столице по урегулированию украинского конфликта.

О полном составе участников финальной встречи трансатлантических союзников стало известно только утром в понедельник. Изначально предполагалось, что в контактах с делегациями США и Украины примут участие лидеры Британии, Франции и Германии (см. “Ъ” от 15 декабря).

Однако на второй день переговоров по Украине их организаторы были вынуждены «с колес» переписывать программу переговоров, учитывая, что желающих принять в них участие оказалось гораздо больше. В итоге в длинном списке присоединившихся к британскому премьеру Киру Стармеру, французскому президенту Эмманюэлю Макрону и хозяину встречи германскому канцлеру Фридриху Мерцу на финальной встрече с делегациями США и Украины оказались президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, а также лидеры Дании, Нидерландов, Швеции, Норвегии, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

Таким образом, изначально запланированная встреча «евротройки» с американскими и украинскими представителями в Берлине переросла в разговор с глазу на глаз всех ключевых внешних игроков украинского кризиса, которым предстояло решить, готовы ли они договариваться об условиях будущего украинского мира или продолжать противостояние с Россией.

До этого в столь представительном составе западные союзники обсуждали украинский кризис 18 августа, сразу после российско-американского саммита в Анкоридже, когда в гости к президенту Трампу в Белый дом вместе с президентом Зеленским в качестве его группы сопровождения нагрянул большой евроатлантический десант. Вскоре после этого американская сторона свернула подготовку к саммиту президентов России и США в Будапеште, а в переговорном процессе по Украине произошел откат, который связывали с резко возросшей активностью европейской «партии войны».

Учитывая это, в администрации США, судя по всему, извлекли урок из неудач своего предыдущего миротворчества на Украине и решили в Берлине не повторять его ошибок.

Предшествовавшие финальной встрече с евроатлантическими союзниками два раунда переговоров с украинской делегацией во главе с президентом Зеленским команда Белого дома в воскресенье и понедельник предпочла вести в двустороннем формате, без участия европейских представителей.

Открывший американо-украинские переговоры канцлер Германии Фридрих Мерц, севший за стол на стороне украинской делегации, после краткого приветственного слова покинул зал, оставив две делегации вести переговоры самостоятельно.

Как пояснил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Карнелиус, переговоры американской и украинской делегаций в Берлине призваны «найти коридор, в рамках которого можно будет достичь согласия и провести серьезные переговоры» по мирному урегулированию, «прежде всего с Россией».

По его словам, Германия выступает на этих переговорах в роли «честного посредника». Что же касается Украины, то она «должна принимать очень, очень сложные решения».

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины продлился более пяти часов, став самым продолжительным дипломатическим сеансом сторон за время украинского кризиса.

После завершения встречи Стивен Уиткофф сообщил о том, что стороны «достигли значительного прогресса», проведя «глубокое обсуждение состоящего из 20 пунктов мирного плана, вопросов экономической повестки и многого другого».

Эту оптимистичную оценку поставили под сомнение мировые СМИ, со ссылкой на свои источники сообщившие о трудном диалоге Вашингтона с Киевом и об отказе украинской стороны принять ключевое предложение США по Донбассу.

Как отмечает, ссылаясь на свои источники, газета Bild, пункты плана Трампа о проведении выборов и об отказе от вступления в НАТО «Украина готова принять при определенных обстоятельствах». А вот вывести свои войска с контролируемой им территории Донбасса Киев отказывается. Между тем, по информации издания Politico, ссылающегося на неназванного французского чиновника, представители США продолжают настаивать на территориальных уступках со стороны Киева для завершения украинского конфликта.

Однако, как отмечает Politico, с этим не согласны не только Украина, но и европейские страны, которые считают, что вопрос территорий не может обсуждаться до того момента, пока Украине не будут предоставлены гарантии безопасности.

Версию о «сложных переговорах» Киева и Вашингтона подтверждают и источники газеты The Wall Street Journal. По словам собеседников издания, американская сторона «похоже, не желает идти на компромисс» по проекту мирного соглашения. При этом Вашингтон настаивает на скорейшем принятии решения, учитывая стремление президента Трампа добиться конкретного результата к католическому и протестантскому Рождеству 25 декабря, в то время как президент Зеленский и его союзники призывают не спешить, учитывая сохраняющиеся «существенные разногласия, которые необходимо урегулировать».

Как отмечает газета, по некоторым пунктам мирного плана достигнуто согласие — в частности, об ограничении численности украинских вооруженных сил до 800 тыс. Однако Киев продолжает отвергать требование Вашингтона покинуть территории в ДНР, которые находятся под контролем ВСУ. Европейские и украинские официальные лица хотят получить ответ, что «предпримут США, если Россия нарушит мирное соглашение и нападет на Украину».

Тем не менее по окончании второго раунда переговоров с американцами глава СНБО Украины Рустем Умеров отметил, что «за последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс», призвав не поддаваться на слухи в СМИ, где сейчас звучит «много шума и анонимных спекуляций». Схожий призыв высказал вечером 15 декабря и замглавы МИД Украины Сергей Кислица. «Находясь в одной переговорной комнате с Кушнером и Уиткоффом второй день подряд, я бы сказал, что распространяемые в СМИ теории заговора ложны. Я положительно впечатлен уровнем понимания интересов Украины и позиции американских партнеров,— заявил дипломат.— Несправедливо искажать подход американской команды, в то время как они вкладывают время, усилия и ресурсы в установление мира. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Позиция Украины очень ясна. Анонимные источники неверны».

Впрочем, что конкретно из спекуляций в СМИ не соответствует действительности, ни первый, ни второй не уточнили.

Комментируя переговоры в Берлине, официальный представитель президента России Дмитрий Песков указал на то, что Москва ждет от Вашингтона информацию о достигнутых в Берлине договоренностях, от которых будет зависеть ход украинского урегулирования.

По его словам, президент Владимир Путин «открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям и абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек». Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможным прийти к какой-либо согласованной позиции по украинскому урегулированию к Рождеству 25 декабря, господин Песков заметил: «Я не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом».

Сергей Строкань