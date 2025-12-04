Путин: 28 пунктов плана США разбили на четыре пакета и обсуждают по-отдельности
Путин назвал полезной и необходимой встречу с Уиткоффом и Кушнером
Рассказывать о прошедшей встрече с представителями США преждевременно, заявил Владимир Путин в интервью India Today перед двухдневным визитом в Индию. Он при этом указал на позитивный характер переговоров со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
«Я не думаю, что сейчас будет интересно (говорить о переговорах.— "Ъ"), но эта встреча была необходима»,— сказал Владимир Путин (трансляция велась на канале India Today).
Он добавил, что переговоры в Москве заняли пять часов, так как «пришлось пройтись практически по каждому пункту» плана по урегулированию на Украине. Президент добавил, что США предложили разбить 28 пунктов на «четыре пакета» и обсуждать каждый по-отдельности.
Владимир Путин добавил, что «встреча была очень полезной».