Главные новости за 4 декабря. Новороссийск

Власти Новороссийска приняли решение сэкономить на новогодних декорациях, чтобы освободить финансирование для восстановления пострадавших домов после атаки БПЛА.

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков заявил, что граждан, чьи дома повредили беспилотники, не бросят. Чиновник рассказал о проводимой работе по обследованию жилых помещений и предоставлении компенсаций.

В Новороссийске зафиксировали незначительный рост цен на топливо. Бензин подорожал за неделю в среднем на 0,03 – 0,34%.

В Южном районе Новороссийска открыли вторую очередь «Аллеи спорта». На территории появилась горка-скалодром, обустроена площадка для йоги, система видеонаблюдения и новые арт-объекты.

Надземный пешеходный переход на Сухумском шоссе в Восточном районе Новороссийска отремонтируют за 67,5 млн руб.

Таможня Новороссийска взыскивает с автодилера «Рольф» долг по утильсбору в размере 483,6 тыс. руб. Арбитражный суд Московской области принял иск новороссийской таможни к производству. Дополнительно таможня требует возмещения 263 тыс. руб. за просрочку платежей.

Пожар на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске тушат четвертые сутки. Площадь возгорания составляет 220 кв. м, она не изменилась со 2 декабря.

На развитие транспортной отрасли в Новороссийске на 2026-2028 годы выделили 2,77 млрд руб. из муниципального бюджета. В план внесли ряд мероприятий для повышения удовлетворенности населения качеством пассажирских перевозок и дорог, минимизации количества ДТП с пострадавшими.

В рамках утвержденной программы по развитию транспортной отрасли до 2028 года в Новороссийске отремонтируют более 200 улиц. На эти цели уйдут более 2 млрд руб.