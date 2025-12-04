Александр Гавриков: новороссийцев, чьи дома пострадали от атак БПЛА, не бросят

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков рассказал о порядке предоставления выплат гражданам, чье имущество пострадало в результате ноябрьских атак БПЛА. Видеообращение чиновника опубликовала пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

«Мы понимаем, что сейчас зима, жителей беспокоит, как повреждены окна, фасады, как скоро и как быстро мы все сможем сделать. Я хочу обратиться ко всем жителям: мы никого не бросим, однозначно»,— заявил Александр Гавриков.

Замглавы Новороссийска сообщил, что в районных администрациях сформированы составы специальных комиссий, которые осуществляют обходы пострадавших квартир и составляют акты. После подготовки актов формируется пакет документов для предоставления денежной компенсации. В случае, если квартиры пострадали значительно, требуется произвести обследование несущих конструкций. Александр Гавриков отметил, что по итогам обследования специалисты составляют сметы, определяется подрядная организация и начинаются восстановительные работы.

На аппаратном совещании в администрации Новороссийска 2 декабря глава города Андрей Кравченко поручил увеличить денежную компенсацию пострадавшим от БПЛА в два раза, до 30 тыс. руб. вместо 15 тыс. руб. Об увеличении выплат напомнил в обращении к жителям и Александр Гавриков. Чиновник подчеркнул, что новороссийцам требуется обращаться напрямую к главам районов в случае, если в их квартирах еще не было проведено обследование комиссии.

По данным пресс-службы администрации города, больше всего квартир и частных домов пострадали в результате массированного налета украинских БПЛА в ночь на 25 ноября. В мэрии заявили, что муниципалитету требуются дополнительные средства на восстановление поврежденных зданий, в связи с чем власти решили сэкономить на новогоднем оформлении Новороссийска.

София Моисеенко