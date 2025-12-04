Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар на мусорном полигоне Новороссийска тушат четвертые сутки

Площадь тления на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске не уменьшается. Работы по ликвидации возгорания продолжаются, о чем сообщил замглавы города Александр Гавриков.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По данным на 4 декабря, площадь тления на полигоне ТКО составляет 220 кв. м, как и днем ранее. В тушении пожара задействованы 13 единиц техники.

Специалисты производят пролив тела полигона и отсыпку грунта. По словам Александра Гаврикова, в настоящее время выполнено 40 рейсов, засыпано 400 куб. м земли.

София Моисеенко

Новости компаний Все