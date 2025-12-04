Пожар на мусорном полигоне Новороссийска тушат четвертые сутки
Площадь тления на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске не уменьшается. Работы по ликвидации возгорания продолжаются, о чем сообщил замглавы города Александр Гавриков.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
По данным на 4 декабря, площадь тления на полигоне ТКО составляет 220 кв. м, как и днем ранее. В тушении пожара задействованы 13 единиц техники.
Специалисты производят пролив тела полигона и отсыпку грунта. По словам Александра Гаврикова, в настоящее время выполнено 40 рейсов, засыпано 400 куб. м земли.