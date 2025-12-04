Новороссийская таможня взыскивает с автодилера «Рольф» долг по утильсбору

Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Новороссийской таможни к АО «Рольф» о взыскании 746,8 тыс. руб. долга по утилизационному сбору за ввозимые автомобили и штрафов.

Сумма иска включает 483, 6 тыс. руб. основного долга по утилизационному сбору за колесные транспортные средства, шасси и прицепы, ввозимые в Россию. Дополнительно таможня требует 263 тыс. руб. пени за просрочку платежей по состоянию на 12 сентября 2025 года.

Дело будет рассматриваться в упрощенном порядке согласно Арбитражному процессуальному кодексу.

«Рольф» — один из крупнейших автодилеров России. Основана 5 августа 1991 года. Штаб-квартира находится в Москве. В 2024 году холдинг перешел к Умару Кремлеву. Сеть насчитывает 51 салон и три центра по продаже машин с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. Портфель включает 32 бренда, в том числе Audi, BAIC, BMW, Chery, Haval и т. д. Выручка АО «Рольф» в 2024 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 218 млрд руб., убыток — 7, 5 млрд руб.

Наталья Решетняк