В Новороссийске отремонтируют более 200 улиц до 2028 года

Администрация Новороссийска утвердила муниципальную программу развития транспортной системы на 2026-2028 годы. Согласно принятой программе, в городе за три года планируется отремонтировать дороги более чем на 200 улицах. Документ опубликован на сайте мэрии Новороссийска.

В план на 2026 год внесли обустройство и ремонт 12 тротуаров и пяти автомобильных дорог, ямочный ремонт проведут на 95 улицах. В следующем году дорожники должны будут обновить дорожную разметку более чем на на 120 улицах, работы охватят площадь 280 тыс. кв. м. В рамках решений комиссии по безопасности дорожного движения в Новороссийске установят 10 новых светофоров, 14 консольных опор и 800 дорожных знаков. Паспортизацию пройдут 268 автомобильных дорог, также планируется ремонт трех надземных пешеходных переходов и ремонт мостового сооружения на ул. Свободы в Цемдолине.

Не менее 12 тротуаров планируется обустроить и отремонтировать в 2027-2028 годах. В программу на два года внесли ямочный ремонт 120 улиц и пяти автомобильных дорог, обновление разметки на 300 тыс. кв. м и установку не менее четырех светофорных объектов. В период 2027 и 2028 годов, как и в 2026 году, в Новороссийске должны установить около 800 дорожных знаков.

Всего на развитие транспортной системы в Новороссийске из муниципального бюджета выделили 2,77 млрд руб. Из общей суммы более 2 млрд будут освоены в рамках капитального ремонта и содержания текущей улично-дорожной сети.

София Моисеенко