В Новороссийске зафиксировали рост цен на топливо до 0,34%

За неделю топливо в Новороссийске подорожало в среднем на 0,03 — 0,34%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга оптово-отпускных и розничных цен на бензин и дизель от управления экономического развития города. Информация опубликована на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 24 ноября по 1 декабря бензин с октановым числом АИ-92 в Новороссийске подорожал на 0,03% с 66,58 руб./л до 66,6 руб./л. Цена на литр бензина АИ-95 выросла на 0,10% с 73,16 руб. до 73,23 руб. Зимнее дизельное топливо с содержанием серы не более 0,05% подорожало за неделю на 0,34%. Средняя стоимость дизельного топлива по данным на 1 декабря составила 71,8 руб./л вместо 71,56 руб./л.

Цены на сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта за отчетный период не изменились. По данным управления экономического развития Новороссийска, стоимость литра топлива составляет в среднем 32,38 руб.

Согласно сведениям Росстата, в декабре средняя стоимость литра бензина АИ-95 в Краснодарском крае составила 69,26 руб., этот показатель оказался выше среднероссийского более чем на 2 руб., и топливо продолжает расти в цене. Доктор экономических наук, бизнес-консультант и заслуженный экономист Кубани, профессор Александр Полиди сообщил «Ъ-Кубань», что на стоимость бензина влияют сезонные факторы и внешние вмешательства, в том числе — вражеские атаки по НПЗ в Краснодарском крае.

«Я вижу два основных фактора. Первый — это высокий уровень сезонности потребления, поскольку у нас явно выражена курортная и сельскохозяйственная направленность региона, это создает дополнительную нагрузку на рынок. Цена поднимается в сезон выше, чем среднероссийская, а потом фиксируется на том же уровне. Второй фактор — это сложности, возникшие с поставками топлива в связи с внешним воздействием на нефтеперерабатывающие заводы, я имею в виду прилеты. Как следствие, наблюдается сокращение объемов переработки топлива. То, что топливо продолжает дорожать,— это общероссийский тренд»,— рассказал Александр Полиди.

София Моисеенко