Власти Новороссийска решили сэкономить на новогодних украшениях после атаки БПЛА

Администрация Новороссийска приняла решение сэкономить на новогоднем оформлении города для оперативного восстановления поврежденных зданий после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, муниципалитету требуются дополнительные средства на восстановление объектов жилой инфраструктуры после массированных атак БПЛА в ноябре. В связи с этим власти приняли решение сэкономить на праздничных декорациях в преддверии Нового года.

«Многие заметили, что последние несколько лет Новый год город-герой встречает с одной и той же главной елкой, да и световые конструкции уже давно не обновлялись. И тут же администрация вновь рассчитывает на понимание горожан. Ведь гораздо важнее помочь нашим жителям встретить Новый год в теплой квартире и с целыми окнами, чем наряжать город в такой не самый подходящий для этого период»,— прокомментировали в пресс-службе администрации Новороссийска.

В ноябре в единой информационной системе «Закупки» администрация города опубликовала тендер на закупку новогодних украшений на общую сумму 13,2 млн руб. Праздничные декорации до конца года должны установить в Центральном районе Новороссийска. Первый тендер на реставрацию имеющихся украшений был опубликован в мае этого года, остальные карточки, касающиеся закупок новых декораций, выгружены в систему 14 ноября.

В Новороссийске планируется установить четыре парусника со светодиодными гирляндами и рождественскую арку с ангелами. 3,6 млн руб. выделены на новогоднее оформление фонтана на улице Новороссийской республики, за 5 млн руб. мэрия собирается украсить гирляндами и светодиодными лентами фонтан на Форумной площади.

София Моисеенко