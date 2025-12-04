Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Новороссийска решили сэкономить на новогодних украшениях после атаки БПЛА

Администрация Новороссийска приняла решение сэкономить на новогоднем оформлении города для оперативного восстановления поврежденных зданий после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

По данным мэрии, муниципалитету требуются дополнительные средства на восстановление объектов жилой инфраструктуры после массированных атак БПЛА в ноябре. В связи с этим власти приняли решение сэкономить на праздничных декорациях в преддверии Нового года.

«Многие заметили, что последние несколько лет Новый год город-герой встречает с одной и той же главной елкой, да и световые конструкции уже давно не обновлялись. И тут же администрация вновь рассчитывает на понимание горожан. Ведь гораздо важнее помочь нашим жителям встретить Новый год в теплой квартире и с целыми окнами, чем наряжать город в такой не самый подходящий для этого период»,— прокомментировали в пресс-службе администрации Новороссийска.

В ноябре в единой информационной системе «Закупки» администрация города опубликовала тендер на закупку новогодних украшений на общую сумму 13,2 млн руб. Праздничные декорации до конца года должны установить в Центральном районе Новороссийска. Первый тендер на реставрацию имеющихся украшений был опубликован в мае этого года, остальные карточки, касающиеся закупок новых декораций, выгружены в систему 14 ноября.

В Новороссийске планируется установить четыре парусника со светодиодными гирляндами и рождественскую арку с ангелами. 3,6 млн руб. выделены на новогоднее оформление фонтана на улице Новороссийской республики, за 5 млн руб. мэрия собирается украсить гирляндами и светодиодными лентами фонтан на Форумной площади.

София Моисеенко

Новости компаний Все