Транспорту утвердили план

В Новороссийске утвердили муниципальную программу по развитию транспортной системы. В 2026-2028 годах на эти цели уйдет более 2,77 млрд руб., о чем свидетельствует постановление №5758, опубликованное на сайте администрации города.

Целями разработки муниципальной программы стали удовлетворение потребностей населения в качественных транспортных перевозках, повышение безопасности дорожного движения и сокращение количества ДТП с пострадавшими, а также развитие дорожно-транспортной сети в пределах муниципалитета. Программа рассчитана на период с 2026 по 2028 годы, для ее реализации в общей сумме выделено свыше 2,77 млрд руб. бюджетных средств. На три года финансирование разбили на три равные части по 924,3 млн руб.

В рамках утвержденного плана доля удовлетворенности населения качеством пассажирского транспорта за три года должна увеличиться с 31% до 37%. Долю протяженности дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, планируется сократить с 4,90% до 4,87%, а долю удовлетворенности качеством дорог власти собираются увеличить до 38%, базовое значение показателя составляет 35%.

На отчетный период с 2026 года по 2028 год 21,9 млн руб. запланировано в рамках расходов на организацию транспортного обслуживания населения, на транспортное обеспечение городских мероприятий уйдет 20,9 млн руб. Более 1 млн руб. из муниципального бюджета будет потрачено на мониторинг удовлетворенности населения, а 83,5 млн руб. администрация собирается потратить на приобретение транспортных средств. Свыше 36 млн руб. из городского бюджета направят на обеспечение деятельности платных парковок, на повышение безопасности дорожного движения на три года выделяется 406,2 тыс. руб. Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог составят 170,3 млн руб. Большая часть денежных средств, более 2 млрд руб. в общей сумме, уйдет на капитальный ремонт и содержание текущей улично-дорожной сети.

Согласно утвержденной программе, мониторинг удовлетворенности качеством дорог и транспорта в Новороссийске будет проводиться раз в год. За весь период действия программы муниципалитет закупит 15 новых троллейбусов, по 18 светодиодных табло и транспортных автоинформаторов, а также 9 радиоинформаторов. В рамках повышения безопасности дорожного движения мэрия собирается закупить 48 баннеров и изготовить более 15 тыс. информирующих листовок.

В план внесли 109 участков для проведения капитального ремонта тротуаров дворовых территорий и проезжих частей, капремонты автодорог на ул. Кутузовская, 126-132 и на ул. Горького на участке от ул. Богатырская до ул. Античная. В 2026 году планируются проектно-изыскательские работы для последующего строительства дороги на ул. Славы в станице Раевской, а также на ул. Шевченко в Центральном районе Новороссийска. В 2027 году изыскания будут проводить для строительства подъездных дорог к новым школам в Натухаевской и Раевской. В программе учтены проектно-изыскательские работы по реконструкции путепровода через железнодорожный парк «Нижний» на ул. Магистральная.

София Моисеенко