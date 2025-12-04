В Новороссийске открыли вторую очередь «Аллеи спорта»

В Южном районе Новороссийска завершили благоустройство «Аллеи спорта». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Первая очередь спортивной аллеи открылась в районе Дворца Творчества в 2023 году. На территории обустроили детскую площадку, шахматные столы, тренажеры и площадку для игры в петанк. По словам Андрея Кравченко, в аллее высадили пять платанов, установили систему видеонаблюдения и оборудовали площадку для йоги.

В рамках реконструкции второй очереди «Аллеи спорта» на участке поставили новые качели и арт-объекты, а также горку-скалодром. На территории аллеи установлены стелы с информацией о выдающихся спортсменах и тренерах Новороссийска. В настоящее время в прогулочной зоне представлены имена 34 спортсменов.

Согласно данным единого информационного портала «Закупки», в мае 2024 года в Новороссийске выделили более 624 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы по благоустройству «Аллеи спорта», заказчиком выступил муниципальный Дворец творчества детей и молодежи. В июне прошлого года 1,1 млн руб. выделили на монтаж системы видеонаблюдения на территории аллеи, а обустройство площадок, тротуаров, освещения и ливнеотвода во второй очереди обошлось в сумму более 9 млн руб.

На малые архитектурные формы во второй очереди «Аллеи спорта» было потрачено 8,8 млн руб., соответствующий тендер был опубликован весной текущего года. Уличные урны закупили за 197,6 тыс. руб.

София Моисеенко