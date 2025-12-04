В Новороссийске открыли вторую очередь «Аллеи спорта»
В Южном районе Новороссийска завершили благоустройство «Аллеи спорта». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко
Первая очередь спортивной аллеи открылась в районе Дворца Творчества в 2023 году. На территории обустроили детскую площадку, шахматные столы, тренажеры и площадку для игры в петанк. По словам Андрея Кравченко, в аллее высадили пять платанов, установили систему видеонаблюдения и оборудовали площадку для йоги.
В рамках реконструкции второй очереди «Аллеи спорта» на участке поставили новые качели и арт-объекты, а также горку-скалодром. На территории аллеи установлены стелы с информацией о выдающихся спортсменах и тренерах Новороссийска. В настоящее время в прогулочной зоне представлены имена 34 спортсменов.
Согласно данным единого информационного портала «Закупки», в мае 2024 года в Новороссийске выделили более 624 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы по благоустройству «Аллеи спорта», заказчиком выступил муниципальный Дворец творчества детей и молодежи. В июне прошлого года 1,1 млн руб. выделили на монтаж системы видеонаблюдения на территории аллеи, а обустройство площадок, тротуаров, освещения и ливнеотвода во второй очереди обошлось в сумму более 9 млн руб.
На малые архитектурные формы во второй очереди «Аллеи спорта» было потрачено 8,8 млн руб., соответствующий тендер был опубликован весной текущего года. Уличные урны закупили за 197,6 тыс. руб.