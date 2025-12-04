Надземный пешеходный переход в Новороссийске отремонтируют за 67,5 млн рублей

В Новороссийске планируется отремонтировать надземный пешеходный переход на Сухумском шоссе в Восточном районе. На эти цели из муниципального бюджета выделили более 67,5 млн руб., согласно информации из единой информационной системы «Закупки».

На текущий ремонт на остаток 2025 года из бюджета Новороссийска уйдут 33,7 млн руб. Ту же сумму распределили на производство работ в 2026 году. Как указано в разделе «Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования», ремонт надземного перехода должны завершить до 15 июля.

В проектной документации, разработанной ООО «Краснодаравтодорпроект», оценили транспортно-эксплуатационное состояние мостового полотна на Сухумском шоссе как неудовлетворительное. Специалисты выявили такие недочеты, как отсутствие гидроизоляции, коррозия металла ограждений, негерметичность деформационных швов и отсутствие организованного водоотвода, в связи с чем вода стекает по консольным участкам плит пролетного строения.

На опорных частях моста при обследовании обнаружили различные трещины, на подходах к лестничным сходам установили ряд дефектов, влияющих на безопасность движения пешеходов. Все эти нарушения планируется устранить в рамках предстоящих ремонтных работ.

