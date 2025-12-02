Вендинговый аппарат с ювелирными украшениями впервые запустили в Петербурге

В Петербурге запустили пилотные продажи ювелирных украшений в новом для отрасли формате — через вендинговые автоматы. Первые такие аппараты установлены в гипермаркетах «О’Кей» и «Гипер Лента» в двух районах города.

Как сообщили «Ъ Северо-Запад» в ювелирном холдинге Sokolov, помимо Петербурга вендинговые автоматы бренда также появились в Москве, Волгограде, Костроме, Казани, Воронеже, Новосибирске и Перми. Оплата в них возможна банковской картой и по QR-коду.

«В рамках пилотного проекта каждый наш вендинговый аппарат должен приносить не менее 1,8 млн рублей в год»,— прокомментировал запуск пилотного проекта директор по маркетингу Sokolov Даниил Хрусталев.

По его словам, до конца года компания планирует установить еще 15 автоматов в российских аэропортах и сетевых продуктовых ритейлерах с высокой проходимостью, доведя общее количество до 25 по всей стране. «В декабре будем анализировать результаты и далее планируем масштабировать сеть до 1 тыс вендинговых автоматов в 2026 году»,— отметил господин Хрусталев.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что спрос на премиальные ювелирные украшения в Петербурге за два года вырос в 11 раз.

Андрей Цедрик