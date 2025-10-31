Спрос на премиальные украшения в Санкт-Петербурге за два года вырос в 11 раз

Продажи ювелирных украшений стоимостью выше 100 тыс. рублей в розничных магазинах Петербурга выросли в 11 раз по сравнению с 2023 годом и в четыре раза по сравнению с 2024-м. Такие данные «Ъ-СПб» предоставили в аналитическом центре бренда Sokolov. В этом году средний чек в категории премиальных украшений составил 127 412 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом по РФ наиболее высокий средний чек за девять месяцев 2025 года был зафиксирован в Перми — 165 871 руб. Второе место занимает Челябинск со средним чеком 159 617 руб., а замыкает тройку лидеров Омск — 157 813 руб. Также в топ-5 вошли Воронеж (149 478 руб.) и Владивосток (138 752 руб).

У жителей Петербурга в текущем году наибольшим спросом среди премиальных украшений пользовались изделия с вставками из бриллиантов, изумрудов и сапфиров. Среди металлов чаще выбирали белое золото, а самыми популярными категориями украшений стали серьги, браслеты и колье.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Петербург занял четвертую строчку в «бриллиантовом рейтинге» городов России.

Андрей Цедрик