Студента колледжа отправили в изолятор после сходки подростков на Васильевском острове

В рамках расследования уголовного дела после массовой сходки подростков на намывных территориях Васильевского острова один из ее участников отправлен в изолятор. Фигурант — 18-летний студент петербургского колледжа, проживающий в Приморском районе города. Его задержали сотрудники Центра «Э».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в региональном ГУ МВД, уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Второкурсник IT-колледжа проходит по нему в качестве подозреваемого.

«Ъ Северо-Запад» сообщал, что в минувшие выходные в полицию были доставлены более 30 подростков, которые устроили беспорядки на намыве. Они толпой следовали по проезжей части, вели себя агрессивно, разрисовали остановку общественного транспорта, залезли на крышу троллейбуса и пытались перебежать ЗСД.

Андрей Цедрик