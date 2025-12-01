Полиция задержала группу подростков, устроивших дебош на намывных территориях

Несколько несовершеннолетних было доставлено в полицию Василеостровского района Петербурга после массовых беспорядков на намывных территориях в минувшие выходные. Сообщения о неподобающем поведении группы подростков поступили в правоохранительные органы днем 30 ноября, рассказали в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Со слов очевидцев, подростки шли по улицам, выбегали на проезжую часть, вели себя агрессивно, кричали, повредили остановочный павильон, нанесли на строения неприличные надписи и залезли на крышу троллейбуса. Когда на место происшествия были направлены наружные наряды полиции, часть несовершеннолетних правонарушителей попыталась перебежать ЗСД.

В отдел полиции для проведения проверочных мероприятий доставили в общей сложности 33 подростка из Петербурга, Ленобласти и Великого Новгорода. Стражам правопорядка они заявили, что являются подписчиками одной из соцсетей, где их призвали встретиться в определенном месте и следовать толпой до здания на улице Челюскина, где они должны были забраться на крышу.

В итоге нескольких несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). За пятерых участников данной «акции» отвечать пришлось их родителям.

Также по факту произошедшего полицией было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). В настоящий момент ведется расследование, отметили в главке.

Андрей Цедрик