Главные новости за 16 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Утром 16 октября станции метро «Девяткино» и «Гражданский проспект» Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена закрывали на вход из-за неисправного состава. Пассажиры из северной части города и из Мурино не могли попасть внутрь на протяжении 50 минут. Это спровоцировало коллапс и резкий рост цен на такси. Также для пассажиров некоторое время не работали вестибюли станций «Проспект Ветеранов» и «Автово». Их открыли несколько раньше.

Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры о признании экстремистской книги экс-депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Прокуратура считает, что сборник статей «Хроники возрожденного Арканара» описывает Россию как страну «третьего мира» и «фашизирующееся государство». Защита категорически опровергает обвинения, настаивая на том, что «яблочник» последовательно выступал против экстремизма. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти не удовлетворил иск председателя совета директоров и совладелицы АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елены Васильевой о признании отсутствующим права собственности государства на 1008 восстановленных весной акций компании. В апреле Генпрокуратура РФ добилась признания ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. При этом у российского акционера оставили 4538 акций, а право собственности кипрской компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» на голосующие акции полностью прекратили.

Выплату в размере 1,6 млн рублей за добровольное участие жителей Петербурга в спецоперации отменили. Бойцы не получили денег после подписания контракта о прохождении военной службы в составе добровольческого формирования «БАРС». В комитете по социальной политике и в отделах соцзащиты заявили, что, согласно внутреннему распоряжению, выплата отменена с 1 августа. После публикаций СМИ в Смольном успокоили, что перечисления за последний летний месяц и сентябрь все-таки будут. При этом выплаты контрактникам продолжат осуществлять в прежних объемах.

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 16 октября прозвучал в честь восьмого Большого Детского фестиваля. Его произвел народный артист России, худрук фестиваля Сергей Безруков. Вице-губернатор Борис Пиотровский в личном Telegram-канале поделился, как прошла традиционная для города на Неве церемония. «Мы стали говорить про детские мечты. У Сергея Витальевича была — выстрелить из пушки. Это такой хороший символ, детские мечты должны сбываться»,— заявил чиновник.

Рэпкор-группа Hollywood Undead из Лос-Анджелеса (США) отменила выступления на «СКА Арене» и «ВТБ Арене» в Москве в мае 2026 года. Об этом в день старта продажи билетов сообщили организаторы выступлений — агентство «Мельница». Коллективу пришлось изменить решение под давлением общественности, отмечается в публикации. «Группа очень расстроена, что несмотря на огромное желание выступить перед фанатами в настоящее время обстоятельства мешают это сделать. Видимо, правильный момент еще не настал»,— написали организаторы.

Трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Александра Дитятина похоронят в Петербурге 18 октября. Тело преподавателя РГПУ им. А.И. Герцена предадут земле на Богословском кладбище, сообщила президент Федерации спортивной гимнастики Санкт-Петербурга Наталья Михайловская. Когда и где состоится церемония прощания, пока неизвестно. Господин Дитятин ушел из жизни 14 октября в возрасте 68 лет. Президент РФ Владимир Путин выразил ранее соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности уличную певицу Наоко (Диану Логинову) по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка). Ей назначили наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток за несогласованный концерт возле станции метро «Площадь Восстания». Суд постановил, что выступление исполнительницы мешало гражданам и нарушало движение пешеходов. Позднее административный арест также получили музыканты группы «Стоптайм», игравшие вместе с Наоко.

Жену генерального директора ООО «ЦКС» Анатолия Гончарова арестовали по делу о мошенничестве при строительстве жилых домов. По нему также проходят сам глава компании и его брат, сообщили 16 октября в управлении СКР по Санкт-Петербургу. Руководителя фирмы заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в ноябре 2024 года. По версии следствия, компания не выполнила работы по заключенным договорам, а выплаты по контрактам ее руководство присвоило. Брат главы компании, экс-директор по строительству «ЦКС» Андрей Гончаров был арестован в минувшую субботу.

В администрации города Калининграда области прошли обыски у высокопоставленных чиновников. Об оперативных мероприятиях, проводимых сотрудниками ФСБ и регионального УМВД со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах вечером 16 октября сообщило ТАСС. По данным собеседника информагентства, обыски могут быть связаны с делом о хищении средств при реализации проектов благоустройства города. Подробности в настоящий момент пока не разглашаются.

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал четырех уроженцев Закавказья, обвиняемых похищении, грабеже и вымогательстве (ст. 126, 162 и 163 УК РФ). По информации регионального ГУ МВД, жертвой злоумышленников стал петербургский предприниматель. Фигурантов заключили под стражу до 14 декабря. Вину никто из них не признал. По версии полицейских, в конце сентября обвиняемые заманили бизнесмена в кафе во Всеволожске, где сообщили о якобы имеющемся долге его брата перед представителями их сообщества в размере 2,4 млн рублей. Потерпевший отказался выплачивать долг, после чего его избили и потребовали отдать автомобиль Mercedes C180.

Команда лютеранской церкви Анненкирхе закрыла сбор средств на подготовку проектной документации для консервации самой старой кирхи на территории Ленинградской области. Он начался в рамках программы по спасению памятника четыре месяца назад, за это время фонду сохранения исторического наследия «Внимание» и Анненкирхе удалось собрать 955 тыс. рублей. В краудфандинге поучаствовало почти 5 тыс. человек. Часть суммы местным лютеранам удалось собрать благодаря продаже благотворительных билетов на концерты и выставки в Анненкирхе.