Жену гендиректора петербургского застройщика привлекли по делу о мошенничестве

Жену генерального директора ООО «ЦКС» Анатолия Гончарова арестовали по делу о мошенничестве рублей при строительстве жилых домов. По тому же делу уже проходят сам глава компании и его брат Андрей Гончаров, сообщили 16 октября в управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Главу строительной фирмы Анатолия Гончарова заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в ноябре 2024 года. По версии следствия, компания не выполнила работы по заключенным договорам, а выплаты по контрактам ее руководство присвоило.

В субботу, 11 октября этого года, суд арестовал его брата, бывшего директора по строительству «ЦКС» Андрея Гончарова.

Главе компании и его брату вменили мошенничество на суммы не менее 61,5 млн и 31,6 млн рублей соответственно. По последним данным, ущерб от их действий составил более 600 млн рублей.

Артемий Чулков