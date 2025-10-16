ФСБ и МВД проводят обыски у чиновников городской администрации Калининграда

В администрации города Калининграда области проходят обыски у высокопоставленных чиновников. Об оперативных мероприятиях, проводимых сотрудниками ФСБ и регионального УМВД со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах вечером 16 октября сообщает ТАСС.

По данным собеседника информагентства, обыски могут быть связаны с делом о хищении средств при реализации проектов благоустройства города. Подробности в настоящий момент пока не разглашаются. Уточняется, что рядовые сотрудники городской администрации работают в штатном режиме.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании после обысков главы администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева. Его обвиняют в получении взятки в размере 1 млн рублей.

Андрей Цедрик