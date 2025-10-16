«Девяткино» и «Гражданский проспект» открыли для пассажиров спустя почти час

Вестибюли станций Кировско-Выборгской линии метрополитена «Девяткино», «Гражданский проспект» и «Проспект Ветеранов» открыли на вход. Пассажиры с северной части города не могли попасть внутрь на протяжении 50 минут.

О возобновлении работы станций в полном объеме сообщили в пресс-службе подземки Санкт-Петербурга. Сперва пассажиры не смогли попасть в метро на станции «Девяткино», затем «Гражданский проспект». А в 8:51 стал недоступен и вестибюль «Проспекта Ветеранов», но он возобновил работу спустя семь минут. В 8:59 на вход закрыли «Автово», открыли в 9:17.

«Девяткино» и «Гражданский проспект» открыли в 9:23 и 9:17 соответственно.

На Кировско-Выборгской линии на время также приостанавливали движение поездов от «Академической» до «Девяткино». По информации Фонтанки, причиной утреннего коллапса стал неисправный состав «Балтиец».

