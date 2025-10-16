Американская группа Hollywood Undead отменила выступления в Петербурге и Москве

Лос-анджелесская рэпкор-группа Hollywood Undead отменила выступления на на «СКА Арене» и «ВТБ Арене» в Москве в мае 2026 года в день старта продажи билетов. Об этом сообщили организаторы выступлений — агентство «Мельница».

Коллективу пришлось изменить решение под давлением общественности, отмечается в публикации. «Группа очень расстроена, что несмотря на огромное желание выступить перед фанатами в настоящее время обстоятельства мешают это сделать. Видимо, правильный момент еще не настал»,— пишут организаторы.

Анонс мероприятия появился несколько дней назад. Концерт мог стать одним из первых выступлений американских коллективов в РФ после начала СВО.

Артемий Чулков