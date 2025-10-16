Анненкирхе закрыла сбор средств на консервацию старейшей кирхи в Ленобласти

Команда лютеранской церкви Анненкирхе закрыла сбор средств на проект консервации самой старой кирхи на территории Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Анненкирхе Фото: Пресс-служба Анненкирхе

Сбор средств для подготовки проектной документации и началу спасения памятника начался четыре месяца назад, за это время фонду сохранения исторического наследия «Внимание» и Анненкирхе удалось собрать 955 тыс. рублей. В краудфандинге поучаствовало почти 5 тыс. человек. Часть суммы местным лютеранам удалось собрать благодаря продаже благотворительных билетов на концерты и выставки в Анненкирхе.

«От имени Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии мы обратились в Правительство Ленинградской области с просьбой о поддержке в реализации работ по консервации Белой кирхи. Сейчас вопрос о возможности проведения работ в рамках государственной программы находится на рассмотрении»,— рассказал «Ъ-СПб» епископ евангелическо-лютеранской церкви Ингрии Иван Лаптев.

Комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в рамках своих полномочий при подготовке и реализации проектов, направленных на сохранение памятника.

Старейшая в Ленобласти, Белая кирха 1632 года постройки находится в деревне Молосковицы Волосовского района. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Лютеране Северо-Запада планируют после реконструкции объекта сделать это место точкой притяжения туристов.

О проекте реставрации 400-летней кирхи, закрытии Анненкирхе на реставрацию и тренде на христианство «Ъ-СПб» ранее разговаривал с епископом ЕЛЦИ Иваном Лаптевым и пастором церкви Святой Анны Евгением Раскатовым.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Церковь — институция практически престарелых, а у нас молодые прихожане».

Полина Пучкова