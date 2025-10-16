Глава совета директоров ПНТ проиграла суд о возвращении переданных государству акций

Арбитражный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил иск председателя совета директоров и совладелицы АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) о признании отсутствующим права собственности государства на 1008 восстановленных весной акций компании. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал»

В апреле Генпрокуратура добилась признания ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ: суд решил восстановить 1008 акций, аннулированных решением совдира в 2016 году и передать в собственность РФ 5546 голосующих акций.

При этом у российского акционера оставили 4538 акций, а право собственности кипрской компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» на голосующие акции полностью прекратили.

Подробнее о судебном процессе — в материале «Ъ-СПб» «В ПНТ остались довольны изъятием».

Артемий Чулков