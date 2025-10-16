Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сергей Безруков исполнил в Петербурге детскую мечту

Полуденный выстрел в Санкт-Петербурге 16 октября прозвучал в честь восьмого Большого Детского фестиваля. Его произвел народный артист России, худрук фестиваля Сергей Безруков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вице-губернатор Борис Пиотровский в личном Telegram-канале поделился, как прошла традиционная для города на Неве церемония. «Мы стали говорить про детские мечты. У Сергея Витальевича была — выстрелить из пушки. Это такой хороший символ, детские мечты должны сбываться»,— заявил вице-губернатор.

Участие Сергея Безруков в мероприятии господин Пиотровский назвал обрядом посвящения в петербуржцы.

Татьяна Титаева

