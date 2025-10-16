Сервисы такси взвинтили цены во время коллапса на «красной» ветке метро

Коллапс на «красной» ветке метро из-за неисправного состава привел к взрывному росту цен на поездки в такси. Петербуржцы около получаса не могли воспользоваться станциями «Девяткино», «Гражданский проспект», «Автово» и «Проспект Ветеранов». На платформах станций образовалась давка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Скриншот сервиса «Яндекс» Фото: Скриншот сервиса «Яндекс» Фото: Скриншот приложения Uber Следующая фотография 1 / 3 Фото: Скриншот сервиса «Яндекс» Фото: Скриншот сервиса «Яндекс» Фото: Скриншот приложения Uber

Чтобы добраться на работу или по делам, жители города решили воспользоваться наземным транспортом. Однако в этот момент сервисы «Яндекс» и Uber из-за повышенного спроса взвинтили цены. При попытке заказать такси через «Яндекс» «Ъ-СПб» стал 237-м в очереди.

В Uber же больше минуты агрегатор не находил ни одну машину. Стоимость поездки в центр на автомобиле такси также не радовала, за нее нужно было отдать больше 2 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 15 октября стоимость часовой платной парковки на загруженных центральных улицах города возросла до 360 рублей. В Смольном рассчитывают, что жители города пересядут на общественный транспорт.

Андрей Маркелов