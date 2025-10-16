Уроженцев Закавказья арестовали по обвинению в похищении петербургского бизнесмена

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал четырех уроженцев Закавказья, обвиняемых похищении, грабеже и вымогательстве (ст. 126, 162 и 163 УК), сообщили в объединенной пресс-службе судов города. По информации регионального ГУ МВД, жертвой злоумышленников стал петербургский предприниматель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Турпала Ахмедханова, Автандила Мутошвили, Ерванда Назаряна, Минкаила Хамидова заключили под стражу до 14 декабря. Вину никто из них не признал.

По версии полицейских, в конце сентября фигуранты заманили предпринимателя в кафе во Всеволожске, где сообщили о якобы имеющемся долге его брата перед представителями их сообщества в размере 2,4 млн рублей.

Бизнесмен отказался выплачивать долг, после чего его избили и потребовали отдать автомобиль Mercedes C180. Угрожая расправой, участники банды посадили потерпевшего в свою машину и отвезли к дому. Там уроженцы Закавказья забрали машину и документы к ней.

Предполагаемых злоумышленников задержали накануне, 15 октября. Среди них, по предварительным данным правоохранителей, как исполнители, так и организаторы преступлений.

Артемий Чулков