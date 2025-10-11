В Петербурге арестовали фигуранта по делу о мошенничестве с ИЖС на 31 млн рублей

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу Андрея Гончарова, обвиняемого в мошенничестве с подрядами ООО «ЦКС» на строительство домов по индивидуальному проекту. Ущерб от действий руководства компании составил не менее 31,6 млн рублей, сообщили 11 октября в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что не позднее августа 2024 года Андрей Гончаров и его сообщники из числа руководителей «ЦКС», возглавляемой Анатолием Гончаровым, заключили с пятью потерпевшими договоры о строительстве жилых домов по индивидуальному проекту. При этом в установленные сроки свои обязательства компания не выполнила, а выплаты по договорам соучастники присвоили.

Генерального директора строительной фирмы задержали 9 октября, на следующий день ему было предъявлено обвинение. Свою вину фигурант не признал, решением суда он арестован до 8 декабря 2025 года, уточняется в пресс-релизе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКР заподозрил в мошенничестве представителей петербургской компании «Амберхаус».

Артемий Чулков