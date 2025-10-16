Александра Дитятина похоронят в Петербурге 18 октября

Трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике похоронят в Санкт-Петербурге 18 октября. Тело предадут земле на Богословском кладбище.

Президент Федерации спортивной гимнастики Санкт-Петербурга Наталья Михайловская предоставила ТАСС информацию лишь о месте похорон преподавателя РГПУ им. А. И. Герцена. Когда и где состоится церемония прощания, неизвестно.

Дитятин ушел из жизни 14 октября в возрасте 68 лет. Президент России Владимир Путин выразил ранее соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона.

Татьяна Титаева