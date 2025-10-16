Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» закрыли на вход

Утро пассажиров Кировско-Выборгской линии метро началось с ограничений. Сразу две станции закрыли на вход, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сперва петербуржцев предупредили, что поезда от станции «Академическая» до «Девяткино» следуют с увеличенными интервалами. Затем в 8:30 объявили о закрытии «Девяткино» на вход. Спустя четыре минуты ввели ограничения и в отношении станции «Гражданский проспект».

UPD: на вход также закрыли станции «Проспект Ветеранов» (8:51) и «Автово» (8:59).

Причину закрытия вестибюлей на вход в метрополитене не уточнили.

Татьяна Титаева

