Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» закрыли на вход
Утро пассажиров Кировско-Выборгской линии метро началось с ограничений. Сразу две станции закрыли на вход, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Сперва петербуржцев предупредили, что поезда от станции «Академическая» до «Девяткино» следуют с увеличенными интервалами. Затем в 8:30 объявили о закрытии «Девяткино» на вход. Спустя четыре минуты ввели ограничения и в отношении станции «Гражданский проспект».
UPD: на вход также закрыли станции «Проспект Ветеранов» (8:51) и «Автово» (8:59).
Причину закрытия вестибюлей на вход в метрополитене не уточнили.