Главные новости за 24 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Утром 24 сентября в СМИ появились сообщения о гибели сбежавшего накануне из здания Кронштадтского райсуда и укрывшегося в консульстве Армении бывшего замглавы управления Росреестра по Петербургу Бориса Авакяна. Уточнялось, что он покончил с собой, закрывшись в уборной. Днем в среду дипведомство не осуществляло прием граждан, у здания дежурила скорая, внутри работали правоохранители. Позднее появилась информация, что следователей якобы попросили покинуть территорию консульства, но в СКР слухи о недопуске к телу Авакяна опровергли. Ближе к концу дня эксперты-криминалисты подтвердили его смерть.

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов отменил пресс-конференцию, на которой ректор Александр Запесоцкий намеревался ответить на вопросы об иске Генпрокуратуры РФ о возврате государству имущества вуза. В пресс-службе СПбГУП сообщили, что общение с журналистами 24 сентября не состоится из-за срочного отъезда господина Запесоцкого в Москву. Позднее в Генпрокуратуре заявили, что ректор вуза намерен оказать давление на суд через СМИ и привлечь студентов к несогласованным протестным акциям. К вечеру стало известно, что рассмотрение иска по делу состоится не 20 ноября, как планировалось ранее, а уже 9 октября.

По техническим причинам в движении пригородных поездов на Финляндском направлении произошел масштабный сбой. Проблемы случились около семи часов утра на участке Новая Деревня — Лахта — Лисий Нос. В Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) уточнили, что из расписания выбились 11 электричек, шесть из них следовали от Белоострова на Финляндский вокзал, еще пять — в обратном направлении. При этом два электропоезда пришлось вовсе отменить.

Президент РФ Владимир Путин снял с занимаемой должности полпреда президента по СЗФО Александра Гуцана и назначил его генеральным прокурором РФ. Соответствующий указ появился на сайте Кремля 24 сентября. Кандидатуру господина Гуцана ранее утвердил Совет Федерации. Теперь уже экс-полпред президента по Северо-Западу поблагодарил главу государства за оказанное доверие и назвал большой честью возглавить Генпрокуратуру РФ. Занимавший до того этот пост Игорь Краснов в свою очередь возглавил Верховный суд РФ.

Фракция «Яблоко» в петербургском парламенте вновь предложила коллегам отправить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить блокировку звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На прошлом заседании депутаты отказались включить документ в повестку дня. В этот раз данная инициатива снова не была поддержана: за проголосовали восемь человек, против — пять. Остальные, как это зачастую бывает в подобных случаях, просто не голосовали.

В октябре Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит заявление о банкротстве ООО «Геоизол», инициированное калининградским УФНС. Участвовать в деле о признании несостоятельным подрядчика строительства Нахимовского училища в Калининграде, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, намерены еще несколько компаний и государственных ведомств, в том числе калининградское ООО «Бизнес Групп» и петербургская прокуратура. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Владельцам частных домов, построенных в Ломоносовском районе Ленобласти, стали выносить решения о сносе построек, сообщило 47news. Без недвижимости могут остаться более 1200 семей, по участкам которых проходит водопроводная система фонтанов Петергофа. В 2024 году администрации Оржицкого и Низинского поселений, ссылаясь на приказ Минкульта от 2016 года, рассылали гражданам иски, в которых говорилась, что они живут в границах защитной зоны объекта культурного наследия и их дома являются самовольными постройками.

С 09:00 четверга, 25 сентября, в Петербурге начнется периодическое протапливание. Соответствующее распоряжение выпустил комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Как пояснили в Смольном, решение принято в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в городе. Ресурсоснабжающим организациям предписано в первоочередном порядке начать подачу тепла в дошкольные и средние образовательные учреждения, объекты здравоохранения и социальной защиты.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) требует через суд начать реставрацию фасадов корпуса № 1 Апраксина двора, сообщила пресс-служба ведомства. Здание является самым протяженным из корпусов двора и проходит по всей территории объекта культурного наследия со стороны Садовой улицы и частично — со стороны улицы Ломоносова.

Следственный комитет возбудил в отношении создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан Минюстом РФ иностранным агентом) дело по статье о неисполнении обязанностей в связи со статусом иноагента (ст. 330.1 УК). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. За последний год мультипликатора четыре раза штрафовали по статье о нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП) на общую сумму 140 тыс. рублей.

Сообщения о взрыве в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны, 243 поступили вечером 24 сентября. По информации СМИ, некий мужчина отправлял несколько посылок и в одной из них сработало самодельное взрывное устройство. Из-за ЧП пришлось эвакуировать десять человек. Пострадавших и повреждений конструкций нет. В МЧС «Ъ-СПб» позднее объяснили причину произошедшего, заявив, что в одной из посылок действительно произошел хлопок, а как такого взрыва и последующего возгорания, как писали некоторые СМИ и Telegram-каналы, не было.

Замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова заявила, что в Петербурге начался всероссийский архитектурный конкурс на облик памятника актеру и театральному режиссеру Кириллу Лаврову. Монумент планируют установить в Ораниенбаумском саду в 2026 году. Потенциальному победителю конкурса нужно соблюсти ряд условий. Заявки будут принимать до 12 декабря 2025 года. Призовой фонд составляет 1 млн рублей.