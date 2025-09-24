Сестрорецк стоит: сбой в движении электричек случился на Финляндском направлении

По техническим причинам в движении пригородных поездов на Финляндском направлении случился масштабный сбой, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). Проблемы случились около семи часов утра на участке Новая Деревня – Лахта – Лисий Нос.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) уточнили, что опаздывают 11 электричек, шесть из них следуют от Белоострова на Финляндский вокзал, еще пять в обратном направлении.

Электропоезда №6005 и 6064, которые связывают указанные выше направления, и вовсе отменили. Сейчас ОЖД принимает меры для сокращения времени задержек составов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поезда СЗППК перевезли за август 10 млн пассажиров в пригородном сообщении. Этот показатель на 2% больше, чем в августе 2024 года.

Андрей Маркелов