В отношении автора мультсериала «Масяня» возбудили второе уголовное дело

Следственный комитет возбудил в отношении создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан Минюстом РФ иностранным агентом) дело по статье о неисполнении обязанностей в связи со статусом иноагента (ст. 330.1 УК). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

За последний год мультипликатора четыре раза штрафовали по статье о нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП) на общую сумму 140 тыс. рублей.

Основанием для административных штрафов стало то, что признанный иноагентом Куваев не предоставил отчеты об иностранным финансировании и публиковал материалы без указания своего статуса. Согласно действующему законодательству, три подобных нарушения в течение одного года ведут к уголовному преследованию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что создатель «Масяни» стал фигурантом дела о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Артемий Чулков