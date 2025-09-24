В МЧС объяснили причину взрыва в Петербургском отделении почты

В Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу объяснили причину происшествия в отделении Почты России на проспекте Обуховской Обороны, 243. Как сообщили «Ъ-СПб» в ведомстве, в посылке произошел хлопок. Как такого взрыва и последующего возгорания, как писали некоторые СМИ, не было.

«Сигнал спасателям поступил в 18:45. В результате произошедшего эвакуированы десять сотрудников почты, все они вышли до прибытия экстренных служб»,— заявил «Ъ-СПб» официальный представитель ведомства.

Пострадавших и повреждений конструкций в результате ЧП нет. Причины произошедшего выясняются, уточнили в МЧС.

«Ъ-СПб» писал, что о произошедшем стало известно вечером 24 сентября. По данным СМИ, некий мужчина отправлял пять посылок на разные адреса и в одной из них сработало самодельное взрывное устройство.

