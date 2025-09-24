Суд начал выносить решения по «самостроям» в охранной зоне фонтанов Петергофа

Владельцам частных домов, построенных в Ломоносовском районе Ленобласти, стали выносить решения о сносе построек, сообщает 47news. Без недвижимости могут остаться более 1200 семей, по участкам которых проходит водопроводная система фонтанов Петергофа.

В 2024 году администрации Оржицкого и Низинского поселений, ссылаясь на приказ Минкульта от 2016 года, рассылали гражданам иски, в которых говорилась, что они живут в границах защитной зоны объекта культурного наследия и их дома являются самовольными постройками.

В правоустанавливающих документах при покупке недвижимости подобных нюансов не значилось. После широкой огласки власти Ленобласти пообещали отсрочить судебные иски и утвердить документ, уточняющий границы охранной зоны. Однако этого не случилось.

На текущий момент Ломоносовский районный суд в нескольких судебных решениях приводит доводы, что исковые требования администраций обоснованы и собственникам до конца лета 2026 года необходимо снести постройки за свой счет. Записи государственной регистрации из ЕГРН решено исключить.

Объекты, по версии суда, полностью находятся в границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк Луговой» и в 250-метровой защитной зоне объекта культурного наследия федерального значения «Водоподводящая система Петергофа». Территория не предназначена под цели капитального строительства.

