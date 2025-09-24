ЗакС вновь отказался побороться за свободу звонков в мессенджерах

Фракция «Яблоко» в петербургском парламенте вновь предложила коллегам отправить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить блокировку звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На прошлом заседании депутаты отказались включить документ в повестку дня.

«Я вновь предлагаю выразить отношение Законодательного собрания к введенным ограничениям на голосовую связь в популярных мессенджерах»,— выступил с трибуны руководитель фракции Александр Шишлов. «Яблочник» отметил, что направил текст обращения всем руководителям фракций в Telegram. «Все руководители фракций прочитали это обращение»,— заметил господин Шишлов.

«Блокировка голосового общения в мессенджерах ограничивает граждан в свободном выборе услуг голосовои связи, вынуждает их нести дополнительные расходы на оплату разговоров по мобильнои телефоннои связи, способствует формированию незаконных конкурентных преимуществ и извлечению дополнительных доходов для операторов мобильнои связи»,— говорится в обращении.

Депутаты инициативу «Яблока», как и в прошлый раз, не поддержали: за проголосовали восемь человек, против — пять. Остальные, как это зачастую бывает в подобных случаях, просто не голосовали.

Как писал ранее «Ъ-СПб», решение о частичной блокировке звонков в мессенджерах Роскомнадзор (РКН) принял в середине августа. В ведомстве заявили, что именно Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в основном используют для обмана и вымогательства денег.

Надежда Ярмула