СМИ: в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны произошел взрыв

Сообщения о взрыве в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны, 243 поступили вечером 24 сентября. По информации 78.ru, некий мужчина отправлял пять посылок на разные адреса самому себе в Татарстан.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. В посылке находилась банка, внутри которой что-то подорвалось.

«Фонтанка» уточняет, что в настоящий момент отделение почты проверяют силовики. У здания, по словам очевидцев, находятся скорая, полицейская и пожарная машины.

Эвакуированы десять человек. Пострадавших и повреждений конструкций нет.

Официальной информации от правоохранительных органов и экстренных служб по факту произошедшего пока не поступало.

Андрей Цедрик