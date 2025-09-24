Облик памятника Кириллу Лаврову выберут на всероссийском архитектурном конкурсе

Замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова в ходе пресс-конференции заявила, что в Петербурге начался всероссийский архитектурный конкурс на облик памятника актеру и театральному режиссеру Кириллу Лаврову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Актер Кирилл Лавров в роли отца Дубровского Андрея Дубровского.

Фото: Киностудия «Беларусьфильм» Кадр из фильма «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Актер Кирилл Лавров в роли отца Дубровского Андрея Дубровского.

Фото: Киностудия «Беларусьфильм»

Памятник планируют установить в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне в 2026 году. По словам госпожи Крамсковой, Лавров жил по соседству и гулял в этом месте.

Потенциальному победителю конкурса нужно соблюсти ряд условий. В частности, памятник должен иметь узнаваемость, художественную и эстетическую выразительность, так как станет центральной композицей сада. Заявки на конкурс принимают до 12 декабря 2025 года. Призовой фонд составляет 1 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ораниенбаумском саду установили закладной камень на месте будущего памятника Лаврову, которому исполнилось бы 100 лет. В этот же день болельщики «Зенита» развернули в кубковой игре с «Ахматом» полотно с изображением артиста.

Андрей Маркелов