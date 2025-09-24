КГИОП через суд требует отреставрировать фасады первого корпуса Апраксина двора

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) требует через суд начать реставрацию фасадов корпуса № 1 Апраксина двора, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание является самым протяженным из корпусов двора и проходит по всей территории объекта культурного наследия со стороны Садовой улицы и частично — со стороны улицы Ломоносова.

Два года назад сотрудники КГИОП установили, что данный корпус находится в неудовлетворительном состоянии. Это касается как загрязнений в виде граффити на фасадах здания, так и частичной утраты лепного декора. Также на территории имеются заложенные оконные и дверные проемы, установлено дополнительное оборудование. По результатам работы по установлению собственников и арендаторов помещений сотрудники ведомства выявили 73 правообладателя. На данный момент направлены уточнения предъявленных исковых требований по каждому из ответчиков.

Работа по восстановлению Апраксина двора ведется правительством Санкт-Петербурга в рамках проекта «Сохранение исторического наследия и поддержка культуры». «В настоящее время в Апраксином дворе ведутся научно-исследовательские и изыскательские работы в рамках разработки проектной документации по сохранению корпусов № 7, 22, 30, 37-38»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный отчитался о полной очистке Апраксина двора от незаконных построек. Также сообщалось, что очередной аукцион по аренде помещений на территории исторического объекта признали несостоявшимся.

Софья Лощенова