«Геоизол» споткнулся о Нахимовское училище

В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит заявление о банкротстве ООО «Геоизол», инициированное калининградским УФНС. Участвовать в деле о признании несостоятельным подрядчика строительства Нахимовского училища в Калининграде, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, намерены еще несколько компаний и государственных ведомств, в том числе калининградское ООО «Бизнес Групп» и петербургская прокуратура. Юристы отмечают, что дальнейшее положение компании зависит от наличия у подрядной организации реального плана по выходу из кризиса и готовности исполнить свои обязательства.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Сообщение о том, что ООО «Бизнес Групп» подало заявление о банкротстве «Геоизола», появилось в СМИ вчера. Компания «Бизнес Групп» приобрела права требования к «Геоизолу» у ООО «Калининград Кран Плюс». Последняя организация предоставляла подрядчику строительные краны в аренду, но деньги от арендатора в полном объеме не получила. Сумма требований ООО «Бизнес Плюс» составляет 1,35 млн рублей. Заявление о несостоятельности должника подано УФНС России по Калининградской области. Из сведений в картотеке арбитражных дел следует, что долги «Геоизола» через суд взыскивают еще несколько юридических лиц, а также прокуратура Петербурга, управление Росреестра по городу, ГИБДД. По разным данным, общая сумма исковых требований компании в роли ответчика может превышать 11 млрд рублей.

Сегодня «Геоизол» упоминается в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде. В 2019 году Минобороны России заключило контракт с Главным военно-строительным управлением №4, выступавшим генеральным подрядчиком объекта. Работы должен был выполнять субподрядчик ООО «Геоизол». Контроль за исполнением контракта возлагался на бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, которого в сентябре суд приговорил к четырем годам колонии общего режима за хищение почти 300 млн рублей и служебный подлог при возведении упомянутого филиала (см. «Ъ» от 10.09.2025).

«Конкретно перед "Бизнес Групп" "Геоизол" не имеет и не имел никаких договорных обязательств. Данная компания ни разу не просуживала свои долги у компании, в чем можно убедиться, ознакомившись с картотекой арбитражных дел. По сути, это компания-коллектор, стремящаяся необоснованно обогатиться, воспользовавшись сложной финансовой ситуацией в компании "Геоизол"»,— прокомментировали иск о банкротстве в компании.

Там признают, что ситуация в организации сейчас действительно сложная. «Судя по всему, справиться с нею у компании своими силами не получится. Основная причина — задержка выплат по заработной плате перед сотрудниками, что повлекло приостановку работ на объектах и расторжение договоров по ряду проектов, в том числе со вскрытием банковских гарантий. Имеют место и долги перед субподрядчиками на строительстве порта Пионерский»,— говорится в ответе «Геоизола» на запрос редакции.

После четырех лет эксплуатации Нахимовского училища в Калининграде, объясняют сложившуюся ситуацию в компании, заказчик посчитал, что расценки на выполненные и принятые работы завышены. «При этом сам факт якобы несоответствия расценок работ (согласно сметам, прошедшим государственную экспертизу), ничем не подтвержден. Экспертиза по установлению объемов и расценок выполненных работ не проводилась. После сдачи объекта в эксплуатацию долг генподрядчика за выполненные работы перед подрядчиком не погашен»,— заявляют в «Геоизоле».

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова отмечает, что у компании сохраняются правовые механизмы для предотвращения банкротства и урегулирования конфликта с кредиторами. «Суд, как правило, заинтересован в том, чтобы дать хозяйствующему субъекту шанс восстановить платежеспособность, особенно если речь идет о крупном игроке в сфере строительных подрядов. Возможен и вариант перехода к процедуре финансового оздоровления или внешнего управления, если компания сможет доказать наличие реального плана выхода из кризиса и готовность исполнить обязательства в разумный срок»,— рассуждает эксперт.

Участие в деле прокуратуры, Росреестра, УФНС, ГИБДД и профильной СРО арбитражных управляющих не означает автоматического ухудшения позиции должника, указывает госпожа Лукинова. Это, скорее, показатель публичной значимости процесса и стремления государства обеспечить прозрачность разбирательства и защиту интересов всех сторон. По ее мнению, наоборот, такое внимание надзорных органов может сыграть положительную роль: повышается контроль за законностью требований кредиторов, что снижает риск предъявления необоснованных претензий.

Андрей Крючков, управляющий партнер АБ «Акцепт», обращает внимание, что налоговые органы — это специфическая категория кредиторов, которые не руководствуются соображениями выгоды, они просто следят за исполнением закона: если налоговая задолженность достигает порогового значения, они подают заявление о банкротстве должника. Если должник успевает погасить задолженность до признания его банкротом, иск отзывается.

«Так что пока что шанс у "Геоизола" не уйти в банкротство все еще есть,— не исключает юрист.— Хотя с учетом обстоятельств, связанных со строительством филиала Нахимовского училища, предположу, что шанс этот невелик, поскольку, даже удовлетворив требования налогового органа, компания может столкнуться с проблемами при урегулировании в досудебном порядке требований прочих кредиторов, что чревато подачей новых исков о банкротстве».

Олег Пермяков, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», полагает, что ключевой линией защиты от введения процедуры банкротства может быть проверка обоснованности требований кредиторов в сочетании с одновременной работой над повышением ликвидности операционной деятельности. «Однако для стратегической победы все же необходимо либо полное погашение требований кредиторов (в том числе присоединившихся), либо заключение мирового соглашения. Бюджетные требования точно будут заявлены, представители ФНС будут отстаивать их в жесткой форме, а деятельность арбитражного управляющего будет под пристальным вниманием не только со стороны участников процедуры, но и отдельных государственных органов»,— предупреждает господин Пермяков.

Объем претензий к компании уже составляет десятки миллионов по налогам и сотни миллионов по искам. «Без внешнего финансирования удовлетворить все требования вне банкротства представляется маловероятным исходом. Если должник все же возьмет курс на досудебное урегулирование с кредиторами, то удовлетворение их требований должно быть синхронным в целях защиты от претензионных рисков»,— заключает юрист.

