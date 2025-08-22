300 млн руб. на благоустройство выиграли в конкурсе орловские города и поселки

В Орловской области по итогам десятого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды победителями стали города Мценск и Малоархангельск, поселки Колпна и Кромы, а также село Кривцова-Плота. Об этом сообщило региональное правительство. На реализацию проектов выделят 290,6 млн руб., работы начнутся в 2026–2027 годах.

В Малоархангельске на благоустройство парка Победы направят 30,6 млн руб. В Мценске на проект «Тургеневская площадь» выделят 91,8 млн руб. По 68,8 млн руб. получат проекты в Колпне («Охотников привал») и Кромах («Лесков Посад»). В селе Кривцова-Плота на проект «К истокам» направят 30,6 млн руб.

Конкурс проводится с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Его участниками могут стать города с населением до 200 тыс. человек и исторические поселения федерального и регионального значения. Победители получают гранты из федерального бюджета в размере от 60 до 100 млн руб., в зависимости от категории и подгруппы.

В Воронежской области победителями стали города Нововоронеж, Анна и Семилуки. В Белгородской области благоустройство получат пять городов — Старый Оскол, Губкин, Строитель, Бирюч и Алексеевка (суммарная оценка стоимости проектов 500 млн руб.).

