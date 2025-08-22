Белгородская область получит полмиллиарда рублей на благоустройство

Около 500 млн руб. из федерального бюджета получит в 2026-2027 годах Белгородская область по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, который прошел в Казани: победителями стали пять проектов благоустройства в городах Старый Оскол, Губкин, Строитель, Бирюч и Алексеевка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Строителе предполагается благоустроить пространство у кинотеатра «Юность», в Старом Осколе — набережную реки Осколец, в Бирюче — центральный пляж, в Губкине — природный парк «Бионика», в Алексеевке — Парк культуры и отдыха от центральной аллеи до ресторана Green Paradise.

Победителями конкурса от Воронежской области стали города Нововоронеж и Семилуки, а также поселок городского типа Анна.

Юрий Голубь