Три города Воронежской области выиграли федеральный конкурс на благоустройство

На десятом всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды выиграли три города в Воронежской области — в Нововоронеже, Анне и Семилуках. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства архитектуры и градостроительства.

В Нововоронеже будет обустроен сквер «30 лет Победы», расположенный в центре. Проект подразумевает обновление технического оборудования, добавление интерактивных зон, точек питания, детских площадок. Ранее Нововоронеж уже четырежды побеждал в конкурсе малых городов: в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах. Благодаря федеральным грантам в городе благоустроены «Новопарк» и центральная площадь, преобразованы городская набережная «Фабрика облаков» и общественное пространство «МЕГАдвор» в Северном микрорайоне.

В Анне планируется реализовать проект «"Забавная". Благоустройство Барятинской набережной». Проект включает строительство амфитеатра со сценой у воды, фотозоны для выпускных, закрытой детской площадки, лестницы и дорожек с пандусами, а также пирса. Город участвовал в конкурсе впервые.

Проект Семилук «"Новая история". Концепция благоустройства Центрального пляжа» подразумевает благоустройство прибрежной зоны в центре. В рамках работу будут обустроены прогулочные дорожки на сваях, детская площадка и озеленение. Ранее город стал победителем в 2021 году с проектом «Три самолета».

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит с 2018 года. Он включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В конкурсе могут участвовать города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Средний размер гранта, предоставляемого победителям из федерального бюджета, составляет от 60 до 100 млн руб. в зависимости от категории и подгруппы. В Черноземье побеждали около 50 населенных пунктов (из них порядка 20 — не по одному разу), обновив свои общественные пространства примерно за 7 млрд руб.

Ульяна Ларионова