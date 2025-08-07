Трамп назвал переговоры Уиткоффа с Путиным «очень продуктивными»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным были очень продуктивными. Об этом президент США сказал, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Он не конкретизировал, к чему пришли стороны, но заверил, что США будут продолжать работать над урегулированием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным»,— сказал господин Трамп.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 6 августа посетил Москву. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным длились около трех часов. В Кремле встречу назвали полезной и конструктивной. Господин Трамп в соцсети Truth Social также назвал ее «очень продуктивной».

После визита президент США созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несколько СМИ сообщили, что в ходе телефонного разговора с украинским коллегой, в котором также приняли участие европейские лидеры, Дональд Трамп сообщил о своем намерении вскоре встретиться с Владимиром Путиным. Незадолго до выступления президента США Белый дом подтвердил его готовность к такой встрече.

Визит Стива Уиткоффа состоялся перед истечением ультиматума президента Трампа, потребовавшего от России до 8 августа прекратить боевые действия на Украине или быть готовой к введению санкций.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Миссия неотменима».

Анастасия Домбицкая