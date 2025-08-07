Глава Госдепа заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным приблизила мир на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сегодняшние переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным приблизили разрешение конфликта на Украине. Об этом он сказал При этом глава Госдепа отметил, что для урегулирования потребуется еще многое сделать. В частности, как считают в Вашингтоне, на определенном этапе российско-украинских переговоров должно быть объявлено прекращение огня.

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Фото: Kent Nishimura / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 6 августа посетил Москву. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным длились около трех часов. В Кремле встречу назвали полезной и конструктивной. Господин Трамп в соцсети Truth Social также назвал ее «очень продуктивной».

После визита президент США созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несколько СМИ сообщили, что в ходе телефонного разговора с украинским коллегой, в котором также приняли участие европейские лидеры, Дональд Трамп сообщил о своем намерении вскоре встретиться с Владимиром Путиным. Незадолго до выступления президента США Белый дом подтвердил его готовность к такой встрече.

Визит Стива Уиткоффа состоялся перед истечением ультиматума президента Трампа, потребовавшего от России до 8 августа прекратить боевые действия на Украине или быть готовой к введению санкций.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Миссия неотменима».

Анастасия Домбицкая